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В 12 городах Казахстана выявили критически высокий износ на ТЭЦ

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на заседании правительства 10 мая 2024 года рассказал, в каких регионах выявили критически высокий износ на тепловых электростанциях (ТЭЦ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Глава ведомства отметил, что министерство определило 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей. По итогам 2023 года средний износ на этих ТЭЦ составил 73%:

  • Экибастуз — 91%;
  • Павлодар — 83%;
  • Степногорск — 82%;
  • Атбасар — 76,5%;
  • Петропавловск — 74%;
  • Актау — 71%;
  • Аркалык — 68%;
  • Рудный — 68%;
  • Семей — 68%;
  • Темиртау — 67%;
  • Кентау — 65%;
  • Риддер — 59,5%.

По словам министра Каната Шарлапаева, в целях бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделили 33 млрд тенге.

Ранее на заседании премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед правительством жесткие задачи по подготовке к следующему отопительному сезону. Он поручил министрам и акимам работать в усиленном режиме весь летний период. А если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты соответствующие меры.

экономика
энергетика