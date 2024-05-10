В 12 городах Казахстана выявили критически высокий износ на ТЭЦ

Ранее на заседании премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед правительством жесткие задачи по подготовке к следующему отопительному сезону. Он поручил министрам и акимам работать в усиленном режиме весь летний период. А если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты соответствующие меры.