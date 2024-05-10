В 12 городах Казахстана выявили критически высокий износ на ТЭЦ

Глава ведомства отметил, что министерство определило 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей. По итогам 2023 года средний износ на этих ТЭЦ составил 73%:
- Экибастуз — 91%;
- Павлодар — 83%;
- Степногорск — 82%;
- Атбасар — 76,5%;
- Петропавловск — 74%;
- Актау — 71%;
- Аркалык — 68%;
- Рудный — 68%;
- Семей — 68%;
- Темиртау — 67%;
- Кентау — 65%;
- Риддер — 59,5%.
По словам министра Каната Шарлапаева, в целях бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделили 33 млрд тенге.
Ранее на заседании премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед правительством жесткие задачи по подготовке к следующему отопительному сезону. Он поручил министрам и акимам работать в усиленном режиме весь летний период. А если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты соответствующие меры.