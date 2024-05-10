В Ангарске банк потребовал от пенсионера вернуть кредит, который он не оформлял

Прокуратура Ангарска проверила обращение местного жителя о требованиях банка вернуть кредит, который мужчина не оформлял. Установлено, что в августе 2023 года неизвестные обманом вынудили пенсионера заключить кредитный договор. Более 100 тысяч рублей были переведены банком на его счет, затем похищены путем перевода на иной банковский счет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По данному факту возбуждено уголовное дело о хищении денег, а житель Ангарска признан потерпевшим. Из этого следует, что кредитные средства были предоставлены неустановленному лицу, действующему от его имени мужчины.
Прокурор города направил в суд иск о признании кредитного договора незаключенным, возложении на банковскую организацию обязанности прекратить обработку персональных данных и удалить из баз кредитных историй информацию о задолженности у ангарчанина.
Ангарский городской суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.