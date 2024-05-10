В Ангарске банк потребовал от пенсионера вернуть кредит, который он не оформлял

Прокуратура Ангарска проверила обращение местного жителя о требованиях банка вернуть кредит, который мужчина не оформлял. Установлено, что в августе 2023 года неизвестные обманом вынудили пенсионера заключить кредитный договор. Более 100 тысяч рублей были переведены банком на его счет, затем похищены путем перевода на иной банковский счет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.