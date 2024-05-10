С 1 июля 2024 года тарифы ЖКХ в Новосибирске повысят на 12,7%

«Нормативы по ремонту сетей и оборудования не выполняются из-за нехватки средств. Государство прекратило перекрестное субсидирование. Сейчас только отдельными программами что-то делают в городах, но это не достаточно. Даже предстоящий рост на 12,7% недостаточен, но он позволит поставщикам услуг больше сделать в части модернизации сетей», — рассказал порталу заместитель председатель комитета Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко.