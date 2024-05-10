С 1 июля 2024 года тарифы ЖКХ в Новосибирске повысят на 12,7%

Цены вырастут на тепло, воду, газ и электричество. «BFM-Новосибирск» узнал, что по этому поводу думают власти.
Портал приводит заявление областного департамента о том, что среднее повышение тарифов ЖКХ по региону составит 9,5%, но в некоторых муниципалитетах показатель достигнет 12,7%. Существеннее всего цены вырастут в Новосибирске, Барабинске, Бердске, Болотном, Искитиме, Карасуке, Коченево, Куйбышеве, Мошково, Оби, Татарске, Черепаново.
12,7% сложились из следующих данных: холодная вода, водоотведение, газ и вывоз мусора подорожают на 9,5%, электричество — на 8,93%, отопление и горячая вода — на 13,91%. В комитете по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области отметили, что рост тарифов ЖКХ долго держали на 4,5−5%, а грядущее повышение назвали «рекордным и неизбежным».
«Нормативы по ремонту сетей и оборудования не выполняются из-за нехватки средств. Государство прекратило перекрестное субсидирование. Сейчас только отдельными программами что-то делают в городах, но это не достаточно. Даже предстоящий рост на 12,7% недостаточен, но он позволит поставщикам услуг больше сделать в части модернизации сетей», — рассказал порталу заместитель председатель комитета Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко.
Портал «BFM-Новосибирск» приводит ответ Вадима Агеенко на вопрос о реакции людей на резкое повышение тарифов: «Люди понимают, что нельзя не платить».
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске начинается сезон отключения горячей воды.