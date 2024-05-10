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В Перми сообщили о расселении трех аварийных домов

Из аварийного жилья переселили более 130 пермяков.

Источник: администрация Перми

В краевом центре прикамья продолжается расселение аварийных и ветхих домов.

В городском управлении жилищных отношений сообщили, что в Перми завершили расселение еще трех аварийных домов — на улицах Социалистической, 13, Казанцевской, 8 и Портовой, 31.

В общей сложности из этих трех развалюх переселили 134 жильца.

— Все они получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье — в зависимости от формы собственности, — сообщили в горуправлении. — В ближайшее время эти дома снесут.

Проконсультироваться по вопросам расселения можно в офисе управления жилищных отношений на улице Максима Горького, 18 либо по телефонам: 207−50−06, 207−50−19, 207−50−59.

недвижимость