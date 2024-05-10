В Перми сообщили о расселении трех аварийных домов

В краевом центре прикамья продолжается расселение аварийных и ветхих домов.
В городском управлении жилищных отношений сообщили, что в Перми завершили расселение еще трех аварийных домов — на улицах Социалистической, 13, Казанцевской, 8 и Портовой, 31.
В общей сложности из этих трех развалюх переселили 134 жильца.
— Все они получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье — в зависимости от формы собственности, — сообщили в горуправлении. — В ближайшее время эти дома снесут.
Проконсультироваться по вопросам расселения можно в офисе управления жилищных отношений на улице Максима Горького, 18 либо по телефонам: 207−50−06, 207−50−19, 207−50−59.