Аннаполис
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отдых в Крыму летом обойдется на 40% дешевле, чем в Сочи

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян поделился информацией о том, где в этом году отдых на Черном море будет наиболее доступным. По его словам, одним из самых бюджетных направлений станет Крым, где стоимость отдыха значительно ниже, чем в Сочи. Об этом он рассказал в эфире «Радио Комсомольская правда».

Источник: Новая Кубань

Эксперт заявил, что разница в ценах между отдыхом в Крыму и Сочи достигает порядка 40%. Причиной высокой стоимости отдыха в Сочи эксперт назвал сложности с авиасообщением, так как аэропорт этого курорта является единственным работающим на всем побережье.

В то же время, крымские курорты стали гораздо доступнее. Так, отель, стоимость которого в Сочи составляет 10 тысяч рублей, в Крыму будет стоить приблизительно шесть тысяч.

Специалист также отметил, что стоимость отдыха в разные месяцы сезона может существенно отличаться. Так, отпуск обойдется дороже всего в июле и августе, в то время как можно сэкономить в мае, июне, сентябре и октябре.

туризм и отдых