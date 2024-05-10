Эксперт заявил, что разница в ценах между отдыхом в Крыму и Сочи достигает порядка 40%. Причиной высокой стоимости отдыха в Сочи эксперт назвал сложности с авиасообщением, так как аэропорт этого курорта является единственным работающим на всем побережье.
В то же время, крымские курорты стали гораздо доступнее. Так, отель, стоимость которого в Сочи составляет 10 тысяч рублей, в Крыму будет стоить приблизительно шесть тысяч.
Специалист также отметил, что стоимость отдыха в разные месяцы сезона может существенно отличаться. Так, отпуск обойдется дороже всего в июле и августе, в то время как можно сэкономить в мае, июне, сентябре и октябре.
Отдых в Крыму летом обойдется на 40% дешевле, чем в Сочи
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян поделился информацией о том, где в этом году отдых на Черном море будет наиболее доступным. По его словам, одним из самых бюджетных направлений станет Крым, где стоимость отдыха значительно ниже, чем в Сочи. Об этом он рассказал в эфире «Радио Комсомольская правда».
Эксперт заявил, что разница в ценах между отдыхом в Крыму и Сочи достигает порядка 40%. Причиной высокой стоимости отдыха в Сочи эксперт назвал сложности с авиасообщением, так как аэропорт этого курорта является единственным работающим на всем побережье.