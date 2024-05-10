Отдых в Крыму летом обойдется на 40% дешевле, чем в Сочи

Эксперт заявил, что разница в ценах между отдыхом в Крыму и Сочи достигает порядка 40%. Причиной высокой стоимости отдыха в Сочи эксперт назвал сложности с авиасообщением, так как аэропорт этого курорта является единственным работающим на всем побережье.



В то же время, крымские курорты стали гораздо доступнее. Так, отель, стоимость которого в Сочи составляет 10 тысяч рублей, в Крыму будет стоить приблизительно шесть тысяч.



Специалист также отметил, что стоимость отдыха в разные месяцы сезона может существенно отличаться. Так, отпуск обойдется дороже всего в июле и августе, в то время как можно сэкономить в мае, июне, сентябре и октябре.