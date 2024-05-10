Первый автономный троллейбус из новой партии поставили в Новосибирск

Градоначальник отметил, что еще недавно новые троллейбусы с автономным ходом воспринимались на улицах Новосибирска «как редкие пришельцы будущего».
«Сегодня обновление парка наземного транспорта превратилось в будничный процесс», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
На сегодняшний день из новой партии привезли только один троллейбус, еще два автомобиля — в пути. Градоначальник добавил, что это началась поставка 49 троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Всего в Новосибирске до конца 2024 года будет 258 новых троллейбусов.