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Первый автономный троллейбус из новой партии поставили в Новосибирск

В Новосибирск привезли первый троллейбус с автономным ходом из новой партии. Всего их поступит 258 единиц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Максим Кудрявцев.

Источник: соцсети

Градоначальник отметил, что еще недавно новые троллейбусы с автономным ходом воспринимались на улицах Новосибирска «как редкие пришельцы будущего».

«Сегодня обновление парка наземного транспорта превратилось в будничный процесс», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

На сегодняшний день из новой партии привезли только один троллейбус, еще два автомобиля — в пути. Градоначальник добавил, что это началась поставка 49 троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в Новосибирске до конца 2024 года будет 258 новых троллейбусов.