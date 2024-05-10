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В Башкирии завод получил льготный заем на 200 млн рублей

Уфимский завод по производству металлических корпусов «ЭлКом» при помощи Фонда развития промышленности Башкортостана получил льготный заем от федерального фонда развития промышленности размером 200 млн рублей.

Источник: МК.RU Уфа

Компания имеет собственное конструкторское бюро, техотдел и производственный участок. С помощью заема предприятие сможет расширить площади и производственные мощности, а также внедрить новые технологии. Реализация проекта позволит производителю заместить зарубежную продукцию функциональными аналогами и предложить уникальные решения под задачи промышленных и IT компаний России.

Компания планирует построить второй корпус и закупить промышленное оборудование для увеличения объема производства существующей продукции и выпуска новой линейки корпусов. Так, объем продукции вырастет с 800 изделий в месяц до 3200. Проект предприятия принесет Башкортостану 650,1 млн рублей инвестиций и больше 200 новых рабочих мест.

экономика