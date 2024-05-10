В Башкирии завод получил льготный заем на 200 млн рублей

Компания имеет собственное конструкторское бюро, техотдел и производственный участок. С помощью заема предприятие сможет расширить площади и производственные мощности, а также внедрить новые технологии. Реализация проекта позволит производителю заместить зарубежную продукцию функциональными аналогами и предложить уникальные решения под задачи промышленных и IT компаний России.
Компания планирует построить второй корпус и закупить промышленное оборудование для увеличения объема производства существующей продукции и выпуска новой линейки корпусов. Так, объем продукции вырастет с 800 изделий в месяц до 3200. Проект предприятия принесет Башкортостану 650,1 млн рублей инвестиций и больше 200 новых рабочих мест.