В Башкирии завод получил льготный заем на 200 млн рублей

Компания планирует построить второй корпус и закупить промышленное оборудование для увеличения объема производства существующей продукции и выпуска новой линейки корпусов. Так, объем продукции вырастет с 800 изделий в месяц до 3200. Проект предприятия принесет Башкортостану 650,1 млн рублей инвестиций и больше 200 новых рабочих мест.