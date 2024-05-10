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Сколько автомобилей в собственности у белорусов

На конец 2023 года в личной собственности граждан Беларуси было 3 023 002 легковых автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Источник: РИА "Новости"

В том числе белорусы используют 6413 электромобилей. На счету организаций 129 711 машин, из них 1297 электрокаров.

К слову, с начала 2024 года в стране техосмотр прошли 7604 электрокара.

В собственности граждан есть и грузовые автомобили — 140 813 штук. В организациях их 240 930.

Кроме того, белорусы владеют мотоциклами и мотороллерами (423 799 штук), а также автобусами (10 417). Для сравнения: в организациях числятся 29 636 автобусов, а вот мотоциклов и мотороллеров оказалось всего 9910.

Продажи легковых авто достигли уровня декабря 2021 года.

экономика