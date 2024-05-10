Сколько автомобилей в собственности у белорусов

В том числе белорусы используют 6413 электромобилей. На счету организаций 129 711 машин, из них 1297 электрокаров.
К слову, с начала 2024 года в стране техосмотр прошли 7604 электрокара.
В собственности граждан есть и грузовые автомобили — 140 813 штук. В организациях их 240 930.
Кроме того, белорусы владеют мотоциклами и мотороллерами (423 799 штук), а также автобусами (10 417). Для сравнения: в организациях числятся 29 636 автобусов, а вот мотоциклов и мотороллеров оказалось всего 9910.
Продажи легковых авто достигли уровня декабря 2021 года.