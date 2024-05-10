Казахстанцы задолжали детям 14,6 млрд тенге

«Согласно последним данным, количество проблемных производств сократилось на 25%, а общая сумма задолженности должников снизилась на 31%. Идет активная совместная работа с органами полиции в рамках рейдовых мероприятий. С начала текущего года по республике проведено 144 рейда, по результатам которых 421 автотранспортное средство водворено на специальную стоянку, тем самым с должников взыскано около 300 млн тенге».