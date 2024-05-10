170 пляжей заработают в Сочи летом

«На каждой территории в сезон организуют дежурство матросов-спасателей и сотрудников частных охранных предприятий. В Год семьи, объявленный главой государства Владимиром Владимировичем Путиным, поручил предусмотреть на берегу моря больше пространства для физкультуры и творчества, где будет интересно проводить время семьям», — подчеркнул мэр.