170 пляжей заработают в Сочи летом

Свыше 170 пляжей заработают в Сочи будущим летом. Об этом сообщили глава курорта Алексей Копайгородский. Он посетил зоны отдыха в Лазаревском районе.
«На каждой территории в сезон организуют дежурство матросов-спасателей и сотрудников частных охранных предприятий. В Год семьи, объявленный главой государства Владимиром Владимировичем Путиным, поручил предусмотреть на берегу моря больше пространства для физкультуры и творчества, где будет интересно проводить время семьям», — подчеркнул мэр.
Отмечается, что рабочие уже привел в порядок пляжи «Взморье» и «Багратион», которые пострадали во время мощного шторма в ноябре прошлого года. Сейчас они образуют единый комплекс.
Также не прекращаются работы по благоустройство на набережной курорта. Уже заменено свыше трех тысяч квадратов тротуарной плитки. Все работы завершатся до начала лета.