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Доллар и евро подорожали на торгах в пятницу

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Отечественный рубль укрепился в сравнении с российской и китайской валютами в результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Источник: Sputnik.by

Сегодня европейская валюта на торгах прибавила перед выходными 0,19% и оказалась на уровне в 3,4759 рубля.

Американская валюта вслед за евро также немного укрепила свои позиции: доллар подорожал на 0,06% и поднялся до отметки в 3,2332 рубля.

Российская валюта наоборот потеряла в стоимости 0,52%. На торгах за 100 российских нужно было отдать 3,4949 белорусских рубля.

Такую же коррекцию со знаком минус продемонстрировала валюта Поднебесной. В пятницу она подешевела на 0,13%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4426 рубля.

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