Узбекистан договорился с Литвой о транзите своих товаров на западноевропейские рынки

Напомним, в марте на совещании у президента обсуждалась возможность переориентировать экспорт товаров на более дорогие рынки. В частности, было отмечено, что необходимо открыть торговые дома в крупных портовых городах — Мерсин (Турция), Роттердам (Нидерланды), Циндао (Китай), Клайпеда (Литва), Доха (Катар), которые являются новыми перспективными рынками для экспорта.