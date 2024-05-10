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Узбекистан договорился с Литвой о транзите своих товаров на западноевропейские рынки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Для узбекистанских производителей в Литве откроют специальный терминал для экспорта товаров на западноевропейские рынки, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Торгово-промышленной палаты Узбекистана, в Литве проведены переговоры с руководством литовской логистической компании Bega. Стороны обсуждали возможность поставки узбекистанских товаров в Евросоюз.

Итогом встречи стала договоренность открыть в порту литовской Клайпеды специализированный терминал для продукции из Узбекистана. Там планируется наладить хранение, сортировку, упаковку и подготовку товаров к дальнейшей отправке в Европу. Кроме того, в городе планируется открыть торговый дом нашей страны.

Отметим, что первый торговый дом Узбекистана в Литве появился в Вильнюсе летом прошлого года.

Напомним, в марте на совещании у президента обсуждалась возможность переориентировать экспорт товаров на более дорогие рынки. В частности, было отмечено, что необходимо открыть торговые дома в крупных портовых городах — Мерсин (Турция), Роттердам (Нидерланды), Циндао (Китай), Клайпеда (Литва), Доха (Катар), которые являются новыми перспективными рынками для экспорта.

экономика
торговля