Узбекистан договорился с Литвой о транзите своих товаров на западноевропейские рынки

По информации Торгово-промышленной палаты Узбекистана, в Литве проведены переговоры с руководством литовской логистической компании Bega. Стороны обсуждали возможность поставки узбекистанских товаров в Евросоюз.
Итогом встречи стала договоренность открыть в порту литовской Клайпеды специализированный терминал для продукции из Узбекистана. Там планируется наладить хранение, сортировку, упаковку и подготовку товаров к дальнейшей отправке в Европу. Кроме того, в городе планируется открыть торговый дом нашей страны.
Отметим, что первый торговый дом Узбекистана в Литве появился в Вильнюсе летом прошлого года.
Напомним, в марте на совещании у президента обсуждалась возможность переориентировать экспорт товаров на более дорогие рынки. В частности, было отмечено, что необходимо открыть торговые дома в крупных портовых городах — Мерсин (Турция), Роттердам (Нидерланды), Циндао (Китай), Клайпеда (Литва), Доха (Катар), которые являются новыми перспективными рынками для экспорта.