В Ростове планируют отремонтировать 15 дорог и 4 моста

В Ростове-на-Дону до октября планируют привести в порядок 15 дорог и 4 моста. На эти цели донской губернатор выделил дополнительные 500 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
С его слов общая сумма всех ремонтируемых участков составляет более 13 километров. С подрядными организациями уже заключены контракты. Планируется, что все ремонтные работы будут завершены первого октября.
Кстати, на двух участках уже завершен ремонт. Речь идет о площади Космонавтов и проспекте Соколова от Большой Садовой до Седова.