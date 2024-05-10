В Ростове планируют отремонтировать 15 дорог и 4 моста

В Ростове-на-Дону до октября планируют привести в порядок 15 дорог и 4 моста. На эти цели донской губернатор выделил дополнительные 500 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.