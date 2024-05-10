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В Ростове планируют отремонтировать 15 дорог и 4 моста

В Ростове приведут в порядок более 13 километров дорог.

В Ростове-на-Дону до октября планируют привести в порядок 15 дорог и 4 моста. На эти цели донской губернатор выделил дополнительные 500 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

С его слов общая сумма всех ремонтируемых участков составляет более 13 километров. С подрядными организациями уже заключены контракты. Планируется, что все ремонтные работы будут завершены первого октября.

Кстати, на двух участках уже завершен ремонт. Речь идет о площади Космонавтов и проспекте Соколова от Большой Садовой до Седова.