В Башкирии на благоустройство общественнных территорий выделено 1,2 млрд рублей

Обновление по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» началось в 43 муниципалитетах региона, на остальных объектах работы начнутся после 10 мая.



Всего в этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят 123 общественные территории на общую сумму 1,2 млрд рублей. Модернизацию общественных пространств завершат до 30 октября.



«Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить местность, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни жителей. Кстати, объекты благоустройства в каждом муниципалитете жители выбирают сами в ходе ежегодного всероссийского голосования», — прокомментировали в министерстве ЖКХ РБ.