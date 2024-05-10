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В Башкирии на благоустройство общественнных территорий выделено 1,2 млрд рублей

В Башкирии на благоустройство общественных территорий выделено 1,2 млрд рублей.

Источник: Башинформ

Обновление по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» началось в 43 муниципалитетах региона, на остальных объектах работы начнутся после 10 мая.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят 123 общественные территории на общую сумму 1,2 млрд рублей. Модернизацию общественных пространств завершат до 30 октября.

«Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить местность, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни жителей. Кстати, объекты благоустройства в каждом муниципалитете жители выбирают сами в ходе ежегодного всероссийского голосования», — прокомментировали в министерстве ЖКХ РБ.

экономика