Цены в Беларуси за месяц выросли на 0,4%

При этом данный показатель с начала года составил 2,7%. По сравнению с апрелем 2023-го цены выросли на 5,6%.
Продовольственные товары, согласно данным Белстата, в апреле нынешнего года подорожали на 0,6%, непродовольственные — на 0,4%, услуги — на 0,2%.
Больше всего в предыдущем месяце в цене выросли овощи — на 4,4%. Также подорожали фрукты (на 1,6%), санаторно-оздоровительные услуги (1,6%), телевизоры (1,3%), лекарственные препараты (0,9%), макаронные изделия (0,9%), медицинские услуги (0,8%), обувь (0,7%) и услуги связи (0,4%).
В то же время подешевели растительное масло (на 1,6%), текстильные изделия (0,7%) и услуги международного туризма (0,8%).
В 2023 году потребительские цены в Беларуси выросли на 5,8%. Прогнозный показатель на прошлый год при этом был в коридоре 7−8%. План по инфляции на текущий год властями определен в пределах 6%.