Водители владивостокских автобусов № 31 и 64 устроили забастовку

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, информация о полной невыплате заработной платы предварительно не нашла своего подтверждения. Прокуратура организовала проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Каслар» и ООО «Владавто», по результатам которой даст принципиальную оценку соблюдению трудового законодательства как в части оплаты труда (размера и своевременности выплат), так и достаточности трудовых ресурсов для выполнения обязательств, принятых по контрактам.