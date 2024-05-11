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Водители владивостокских автобусов № 31 и 64 устроили забастовку

На данный момент ситуация нормализована, автобусы на этих маршрутах работают.

Источник: PrimaMedia.ru

Водители городских автобусов, которые работают на маршрутах № 64 и 31 устроили забастовку утром 11 мая. Они прибыли на конечный пункт в районе улицы Добровольского, но движение не начали. Как сообщили в управлении транспорта Владивостока, на данный момент движение транспорта на этих маршрутах восстановлено, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в управлении транспорта Владивостока, был сход автобусов с маршрутов № 64 и 31 по инициативе водителей. По имеющейся информации причиной послужили разногласия с руководством предприятия по условиям труда. По словам перевозчика задолженности по оплате труда перед работниками — не имеется.

Известно, что водители оставили свои транспортные средства в районе конечной остановки на улице Добровольского, там скопилось более десятка машин. На место прибыл директор компании перевозчика ООО «Каслар», ситуацию урегулировал и автобусы вышли на линию.

«В период 10:00 — 10:30 часов автобусы вернулись на маршруты и выполняют перевозку пассажиров. Администрацией города это предприятие будет привлечено к ответственности по муниципальному контракту. Они равны 1000 рублей за не выход на линию каждого автобуса», — сообщили в управлении транспорта Владивостока.

Прокуратуры Первомайского и Первореченского районов г. Владивостока организовали проверку о возможном нарушении прав водителей общественного транспорта. Установлено, что 11 мая произошла задержка выхода на линию 22 автобусов по причине разногласий в вопросе размера оплаты труда водителей.

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, информация о полной невыплате заработной платы предварительно не нашла своего подтверждения. Прокуратура организовала проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Каслар» и ООО «Владавто», по результатам которой даст принципиальную оценку соблюдению трудового законодательства как в части оплаты труда (размера и своевременности выплат), так и достаточности трудовых ресурсов для выполнения обязательств, принятых по контрактам.

Напомним, что после индексации цен 1 мая, проезд в автобусе во Владивостоке, оплаченный транспортной картой, обойдется в 35 рублей вместо 32, оплаченный банковской картой — 39 рублей вместо 35, а оплаченный наличными — 45 рублей вместо 40. Проезд на трамвае, фуникулере или троллейбусе при оплате транспортной картой обойдется в 26 рублей вместо 24 рублей ранее, при оплате банковской картой — 28 рублей вместо 25 рублей, а при оплате наличными — 39 рублей вместо 30 рублей ранее.