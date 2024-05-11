Как в Узбекистане будут адаптировать сельское хозяйство к изменениям климата?

Кроме того, будет создан центр для анализа и прогнозирования изменений климата, а в пяти областях будут установлены агрометеорологические станции. В сотрудничестве с Италией будут организованы Международный центр интенсивного семеноводства и питомниководства, хозяйство по выращиванию саженцев растений, устойчивых к засухе и засолению. В Каракалпакстане будут производиться технологии водосбережения, адаптированные к местным условиям.