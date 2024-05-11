800 млн рублей потратят на замену лифтов в домах Хабаровского края

В этом году новые лифты уже получили жители двух домов Амурска — девятиэтажного дома по проспекту Октябрьский, 7б и десятиэтажного дома по проспекту Мира, 40а. В первом доме были установлены два пассажирских лифта на общую сумму около 7,6 миллионов рублей, а во втором — два лифта общей стоимостью 7,9 миллиона рублей.