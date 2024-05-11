800 млн рублей потратят на замену лифтов в домах Хабаровского края

Работы ведутся по программе капремонта общего имущества, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На текущий год запланировано установить 228 новых лифтов в 82 домах региона, что обойдется бюджету в более чем 795 миллионов рублей. Работы осуществляются в рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
По словам начальника управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры Татьяны Власкиной, с 2015 по 2023 годы Хабаровский краевой фонд капитального ремонта уже заменил 2170 лифтов в 686 домах региона. В частности, в 37 домах Амурского района было установлено 136 лифтов на общую сумму в 342 миллиона рублей. Только в 2023 году фондом было заменено 72 лифта в 16 домах.
В этом году новые лифты уже получили жители двух домов Амурска — девятиэтажного дома по проспекту Октябрьский, 7б и десятиэтажного дома по проспекту Мира, 40а. В первом доме были установлены два пассажирских лифта на общую сумму около 7,6 миллионов рублей, а во втором — два лифта общей стоимостью 7,9 миллиона рублей.