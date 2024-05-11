В Узбекистане в этом году планируют освоить $5 млрд российских инвестиций

Кроме того, 2—3 мая состоялся Ташкентский международный инвестиционный форум с участием более 2,5 тысяч гостей из 93 стран. По итогам деловых мероприятий в рамках форума подписан солидный пакет инвестиционных соглашений и экспортных контрактов на 26,6 миллиардов долларов.