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В Узбекистане в этом году планируют освоить $5 млрд российских инвестиций

В прошлом году этот показатель составил около 3 миллиардов долларов. Текущие задачи и дальнейшие планы по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными партнерами обсудили на прошедшем совещании с президентом РУз.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В этом году в Узбекистане ожидается освоение 5 миллиардов долларов российских инвестиций. В республике успешно функционируют свыше 3 тысяч совместных предприятий. За 2023 год создано более 700 новых предприятий.

Об этом и многом другом шла речь на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства. Президенту доложили о реализации договоренностей и дальнейших планах инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами.

Отмечалось, что особое внимание уделено проектам кооперации и инвестиционным программам, реализуемым совместно с такими партнерами, как Россия, Китай, Катар, Саудовская Аравия и другими.

Как известно, 22—24 апреля в Ташкенте состоялась международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия», которая стала ярким примером успешного торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией.

«По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов долларов. Поставлена задача удвоить этот объем к 2030 году».

говорится в сообщении.

В целом в рамках «Иннопрома» принят пакет соглашений на 4 миллиарда долларов.

Кроме того, 2—3 мая состоялся Ташкентский международный инвестиционный форум с участием более 2,5 тысяч гостей из 93 стран. По итогам деловых мероприятий в рамках форума подписан солидный пакет инвестиционных соглашений и экспортных контрактов на 26,6 миллиардов долларов.

«В их числе крупные проекты в сферах строительства, “зеленой” энергетики, горнодобывающей отрасли, развития инфраструктуры, химической, пищевой, текстильной промышленности и здравоохранения», — говорится в сообщении.

По итогам форума разработана дорожная карта по реализации инвестиционных и торговых соглашений, подписанных с зарубежными партнерами. В документе конкретно определены все этапы, сроки и ответственные лица.

Также разработана дорожная карта по внедрению предложений и инициатив, озвученных зарубежными инвесторами в ходе форума, а также на заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте.

Заслушав отчет, Шавкат Мирзиёев отметил необходимость обеспечить строгий контроль за своевременным и полномасштабным выполнением каждого пункта дорожных карт, постоянному диалогу и взаимодействию с инвесторами, созданию для них максимально благоприятных условий и системному решению возникающих вопросов в процессе реализации проектов.

Ответственным лицам поручено уже сейчас начать подготовку к проведению четвертого Ташкентского инвестиционного форума, сформировав пакет перспективных проектов в приоритетных отраслях экономики.

экономика