В Узбекистане в этом году планируют освоить $5 млрд российских инвестиций

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В этом году в Узбекистане ожидается освоение 5 миллиардов долларов российских инвестиций. В республике успешно функционируют свыше 3 тысяч совместных предприятий. За 2023 год создано более 700 новых предприятий.
Об этом и многом другом шла речь на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства. Президенту доложили о реализации договоренностей и дальнейших планах инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами.
Отмечалось, что особое внимание уделено проектам кооперации и инвестиционным программам, реализуемым совместно с такими партнерами, как Россия, Китай, Катар, Саудовская Аравия и другими.
Как известно,
«По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов долларов. Поставлена задача удвоить этот объем к 2030 году».
В целом в рамках «Иннопрома» принят пакет соглашений на 4 миллиарда долларов.
Кроме того,
«В их числе крупные проекты в сферах строительства, “зеленой” энергетики, горнодобывающей отрасли, развития инфраструктуры, химической, пищевой, текстильной промышленности и здравоохранения», — говорится в сообщении.
По итогам форума разработана дорожная карта по реализации инвестиционных и торговых соглашений, подписанных с зарубежными партнерами. В документе конкретно определены все этапы, сроки и ответственные лица.
Также разработана дорожная карта по внедрению предложений и инициатив, озвученных зарубежными инвесторами в ходе форума, а также на заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте.
Заслушав отчет, Шавкат Мирзиёев отметил необходимость обеспечить строгий контроль за своевременным и полномасштабным выполнением каждого пункта дорожных карт, постоянному диалогу и взаимодействию с инвесторами, созданию для них максимально благоприятных условий и системному решению возникающих вопросов в процессе реализации проектов.
Ответственным лицам поручено уже сейчас начать подготовку к проведению четвертого Ташкентского инвестиционного форума, сформировав пакет перспективных проектов в приоритетных отраслях экономики.