Направления и цены: какие российские авиакомпании летают в Узбекистан

Больше всего рейсов совершают такие российские авиакомпании, как UTAIR, URAL AIRLINES и AZIMUTH. Куда самолетами российских авиаперевозчиков можно добраться из Ташкента — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Цены на авиаперелеты и актуальные рейсы российских авиакомпаний на май:
Стоимость билетов в города России начинается от 1 млн 764 тыс. сумов.
(стоимость указана в сумах; время прилета/вылета указывается местное).
Улететь можно по следующим направлениям:
UTAIR
Москва.
- В пути: 4 ч. 25 мин.
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 18.30.
- Время прилета: 20.55.
- Стоимость билетов: от 1 млн 764 тыс.
Сургут.
- В пути: 22 ч 20 мин (пересадка 14 ч. 15 мин.).
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 18.30.
- Время прилета: 16.50.
- Стоимость билетов: от 2 млн 368 тыс.
Тюмень.
- В пути: 20 ч 20 мин (пересадка 13 ч 15 мин).
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 18.30.
- Время прилета: 14.50.
- Стоимость билетов: от 1 млн 975 тыс.
Уфа.
- В пути: 2 ч 55 мин.
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 11.40.
- Время прилета: 14.35.
- Стоимость билетов: от 2 млн 457 тыс.
Грозный.
- В пути: 12 ч 5 мин (4 ч 15 мин).
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 18.30.
- Время прилета: 04.35.
- Стоимость билетов: от 2 млн 314 тыс.
Санкт-Петербург.
- В пути: 28 ч (22 ч 15 мин).
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 18.30.
- Время прилета: 20.30.
- Стоимость билетов: от 2 млн 162 тыс.
URAL AIRLINES
Екатеринбург.
- В пути: 2 ч 55 мин.
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 04.55.
- Время прилета: 07.50 (
- Стоимость билетов: от 2 млн 373 тыс.
Москва.
- В пути: 4 ч 5 мин.
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 00.30.
- Время прилета: 02.35.
- Стоимость билетов: от 2 млн 165 тыс.
Красноярск.
- В пути: 3 ч 20 мин.
- Рейс: вт, ср, пт.
- Время вылета: 00.30.
- Время прилета: 02.35.
- Стоимость билетов: от 2 млн 601 тыс.
Сочи.
- В пути: 10 ч 35 мин (пересадка 2 ч 50 мин).
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 00.30.
- Время прилета: 09.05.
- Стоимость билетов: от 2 млн 594 тыс.
AZIMUTH
Минеральные воды.
- В пути: 3 ч 45 мин.
- Рейс: пн, ср, пт.
- Время вылета: 06.15.
- Время прилета: 08.05.
- Стоимость билетов: от 2 млн 331 тыс.
S7 AIRLINES
Новосибирск.
- В пути: 2 ч 50 мин.
- Рейс: пн, ср, сб.
- Время вылета: 01.25.
- Время прилета: 06.15.
- Стоимость билетов: от 2 млн 644 тыс.
Самара.
- В пути: 3 ч 10 мин.
- Рейс: сб.
- Время вылета: 05.20.
- Время прилета: 07.45.
- Стоимость билетов: от 2 млн 832 тыс.
Казань.
- В пути: 3 ч 20 мин.
- Рейс: сб.
- Время вылета: 04.50.
- Время прилета: 06.10.
- Стоимость билетов: от 2 млн 970 тыс.
Махачкала.
- В пути: 3 ч 10 мин.
- Рейс: вт, сб.
- Время вылета: 04.00.
- Время прилета: 05.10.
- Стоимость билетов: от 2 млн 349 тыс.
AEROFLOT
Москва.
- В пути: 4 ч 5 мин.
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 03.00, 15.40.
- Время прилета: 05.25, 18.00 (местное время).
- Стоимость билетов: от 3 млн 320 тыс.
ROSSIYA
Красноярск.
- В пути: 3 ч 20 мин.
- Рейс: вт, ср, пт.
- Время вылета: 23.40.
- Время прилета: 05.00.
- Стоимость билетов: от 2 млн 673 тыс.
Санкт-Петербург.
- В пути: 4 ч 55 мин.
- Рейс: пн, чт, сб,
- Время вылета: 11.00.
- Время прилета: 13.55.
- Стоимость билетов: от 2 млн 742 тыс.
POBEDA
Москва.
- В пути: 4 ч 10 мин.
- Рейс: ежедневно.
- Время вылета: 04.40.
- Время прилета: 06.50.
- Стоимость билетов: от 2 млн 69 тыс.