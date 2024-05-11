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Направления и цены: какие российские авиакомпании летают в Узбекистан

Около 10 российских авиакомпаний летают в Узбекистан. Только в апреле текущего года они совершили в общей сложности 616 рейсов в разные города республики.

Источник: Reuters

Больше всего рейсов совершают такие российские авиакомпании, как UTAIR, URAL AIRLINES и AZIMUTH. Куда самолетами российских авиаперевозчиков можно добраться из Ташкента — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Цены на авиаперелеты и актуальные рейсы российских авиакомпаний на май:

Стоимость билетов в города России начинается от 1 млн 764 тыс. сумов.

(стоимость указана в сумах; время прилета/вылета указывается местное).

Улететь можно по следующим направлениям:

UTAIR

Москва.

  • В пути: 4 ч. 25 мин.
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 18.30.
  • Время прилета: 20.55.
  • Стоимость билетов: от 1 млн 764 тыс.

Сургут.

  • В пути: 22 ч 20 мин (пересадка 14 ч. 15 мин.).
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 18.30.
  • Время прилета: 16.50.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 368 тыс.

Тюмень.

  • В пути: 20 ч 20 мин (пересадка 13 ч 15 мин).
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 18.30.
  • Время прилета: 14.50.
  • Стоимость билетов: от 1 млн 975 тыс.

Уфа.

  • В пути: 2 ч 55 мин.
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 11.40.
  • Время прилета: 14.35.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 457 тыс.

Грозный.

  • В пути: 12 ч 5 мин (4 ч 15 мин).
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 18.30.
  • Время прилета: 04.35.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 314 тыс.

Санкт-Петербург.

  • В пути: 28 ч (22 ч 15 мин).
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 18.30.
  • Время прилета: 20.30.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 162 тыс.

URAL AIRLINES

Екатеринбург.

  • В пути: 2 ч 55 мин.
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 04.55.
  • Время прилета: 07.50 (
  • Стоимость билетов: от 2 млн 373 тыс.

Москва.

  • В пути: 4 ч 5 мин.
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 00.30.
  • Время прилета: 02.35.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 165 тыс.

Красноярск.

  • В пути: 3 ч 20 мин.
  • Рейс: вт, ср, пт.
  • Время вылета: 00.30.
  • Время прилета: 02.35.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 601 тыс.

Сочи.

  • В пути: 10 ч 35 мин (пересадка 2 ч 50 мин).
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 00.30.
  • Время прилета: 09.05.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 594 тыс.

AZIMUTH

Минеральные воды.

  • В пути: 3 ч 45 мин.
  • Рейс: пн, ср, пт.
  • Время вылета: 06.15.
  • Время прилета: 08.05.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 331 тыс.

S7 AIRLINES

Новосибирск.

  • В пути: 2 ч 50 мин.
  • Рейс: пн, ср, сб.
  • Время вылета: 01.25.
  • Время прилета: 06.15.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 644 тыс.

Самара.

  • В пути: 3 ч 10 мин.
  • Рейс: сб.
  • Время вылета: 05.20.
  • Время прилета: 07.45.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 832 тыс.

Казань.

  • В пути: 3 ч 20 мин.
  • Рейс: сб.
  • Время вылета: 04.50.
  • Время прилета: 06.10.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 970 тыс.

Махачкала.

  • В пути: 3 ч 10 мин.
  • Рейс: вт, сб.
  • Время вылета: 04.00.
  • Время прилета: 05.10.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 349 тыс.

AEROFLOT

Москва.

  • В пути: 4 ч 5 мин.
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 03.00, 15.40.
  • Время прилета: 05.25, 18.00 (местное время).
  • Стоимость билетов: от 3 млн 320 тыс.

ROSSIYA

Красноярск.

  • В пути: 3 ч 20 мин.
  • Рейс: вт, ср, пт.
  • Время вылета: 23.40.
  • Время прилета: 05.00.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 673 тыс.

Санкт-Петербург.

  • В пути: 4 ч 55 мин.
  • Рейс: пн, чт, сб,
  • Время вылета: 11.00.
  • Время прилета: 13.55.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 742 тыс.

POBEDA

Москва.

  • В пути: 4 ч 10 мин.
  • Рейс: ежедневно.
  • Время вылета: 04.40.
  • Время прилета: 06.50.
  • Стоимость билетов: от 2 млн 69 тыс.