Южноуральцы хранят на банковских вкладах более 700 миллиардов рублей

Рост количества вкладов и их общей суммы в ЦБ связывают с ростом ставок по депозитам, которые увеличивались вместе с ключевой ставкой (сейчас 16%). По данным Банка России сейчас средняя ставка десяти крупнейших банков России на вклады составляет 14,8%.