Южноуральцы хранят на банковских вкладах более 700 миллиардов рублей

По данным регулятора, сейчас на срочных вкладах и банковских счетах южноуральцев находится порядка 706 миллиардов рублей.
По сравнению с той же датой прошлого года, объём хранимых жителями Челябинской области в банках средств увеличился на 21,5%.
Как и в прошлые периоды южноуральцы предпочитают хранить свои сбережения в рублях, в общей массе вкладов национальная валюта РФ составляет 96%. Объём валютных вкладов оценивается в 30 миллиардов рублей.
Рост количества вкладов и их общей суммы в ЦБ связывают с ростом ставок по депозитам, которые увеличивались вместе с ключевой ставкой (сейчас 16%). По данным Банка России сейчас средняя ставка десяти крупнейших банков России на вклады составляет 14,8%.