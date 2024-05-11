Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральцы хранят на банковских вкладах более 700 миллиардов рублей

Такими данными поделились в челябинском отделении Банка России.

По данным регулятора, сейчас на срочных вкладах и банковских счетах южноуральцев находится порядка 706 миллиардов рублей.

По сравнению с той же датой прошлого года, объём хранимых жителями Челябинской области в банках средств увеличился на 21,5%.

Как и в прошлые периоды южноуральцы предпочитают хранить свои сбережения в рублях, в общей массе вкладов национальная валюта РФ составляет 96%. Объём валютных вкладов оценивается в 30 миллиардов рублей.

Рост количества вкладов и их общей суммы в ЦБ связывают с ростом ставок по депозитам, которые увеличивались вместе с ключевой ставкой (сейчас 16%). По данным Банка России сейчас средняя ставка десяти крупнейших банков России на вклады составляет 14,8%.