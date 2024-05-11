Казахстан больше остальных стран закупает водку у России

«На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов). В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше — тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы», — пишет издание.