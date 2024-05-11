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Казахстан больше остальных стран закупает водку у России

Казахстан оказался в лидерах импорту водки из Российской Федерации по итогам 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Об сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статданных.

«Всего в прошлом году за рубеж наша страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Республика удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, но по сравнению с 2022-м сумма уменьшилась на 26%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Израиль наращивание импорта вывело на второе место в рейтинге — годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% — до 12 миллионов долларов.

«На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов). В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше — тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы», — пишет издание.

Также сообщается, что в число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Но затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.

экономика