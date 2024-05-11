Кулик: лесная отрасль в Беларуси динамично развивается

С участием министра лесного хозяйства в Копыльском лесхозе открыли линию по производству поддонов и производство по выпуску обрезных пиломатериалов. Копыльский опытный лесхоз запустил линию по производству поддонов В Копыльском лесхозе открыли новое производство по выпуску обрезных пиломатериалов Александр Кулик отметил, что открытие новых производств — важное направление в развитии отрасли. «Теперь в Беларуси есть три линии по производству поддонов. Это позволяет нам быть в тренде, когда весь мир переходит на экологически чистую тару. На все планируемые объемы производства поддонов уже есть заказы, — рассказал он. — Кроме этого, в этом году мы планируем приобрести еще 20 линий лесопиления, что будет способствовать увеличению объемов производства».