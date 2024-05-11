В Узбекистане увеличился экономический разрыв между бедными и богатыми — Всемирный банк

Например, за последний период (2022−2023 годы) доходы 10% самых бедных слоев населения увеличились на 6%. В то же время доходы 10% самых богатых возросли более, чем на 30%. Коэффициент Джини, который измеряет неравенство доходов, поднялся с 0,31 в 2022 году до 0,35 в 2023 году. Без увеличения неравенства уровень бедности за этот период мог бы снизиться на 5,5%.