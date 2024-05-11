В Узбекистане увеличился экономический разрыв между бедными и богатыми — Всемирный банк

С марта 2024 года, благодаря обновленной методологии, Узбекистан начал предоставлять данные о бедности, которые теперь можно сравнивать на международном уровне. Новый подход к измерению этого показателя был разработан с участием Всемирного банка в рамках Программы международных сопоставлений, проводимой под эгидой Статистической комиссии ООН.
За последние годы Узбекистан добился значительного прогресса в сокращении бедности. По последним данным ВБ, доля населения, живущего за чертой бедности, снизилась с 36% в 2015 году до 17% в 2022 году. Это снижение происходило более быстрыми темпами по сравнению с другими странами Европы и Центральной Азии.
В отчете отмечено, что сокращение уровня бедности было бы еще более значительным, если бы не одновременная тенденция роста неравенства в течение этого периода, когда рост доходов был смещен в пользу более богатых слоев населения.
Например, за последний период (2022−2023 годы) доходы 10% самых бедных слоев населения увеличились на 6%. В то же время доходы 10% самых богатых возросли более, чем на 30%. Коэффициент Джини, который измеряет неравенство доходов, поднялся с 0,31 в 2022 году до 0,35 в 2023 году. Без увеличения неравенства уровень бедности за этот период мог бы снизиться на 5,5%.
Правительство Узбекистана ставит перед собой амбициозную цель — сократить уровень бедности вдвое к 2026 году. Для достижения этой цели необходимо уделить особое внимание повышению производительности труда в бедных домохозяйствах и сокращению образовательного и социального разрыва между различными слоями населения.