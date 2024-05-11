В Узбекистане правила для страховщиков будут ужесточены

Положение устанавливает следующие штрафы за нарушения в сфере страхования:
- За нерассмотрение заявлений в установленные сроки страховые компании будут штрафовать на 0,005% от минимального размера уставного капитала (МРУКС), что составляет 1,75 миллиона сумов за каждый случай, с общей суммой штрафов не более 0,1% от МРУКС или 35 миллионов сумов.
- За невыплату страхового возмещения в установленные сроки штраф составит 0,01% от МРУКС за каждый случай, или 3,5 миллиона сумов, с максимальной общей суммой штрафов до 35 миллионов сумов.
- За назначение на должность руководителей и главных бухгалтеров страховщиков без согласования с уполномоченным органом — 0,09% от МРУКС за каждый случай, или 31,5 миллиона сумов, с максимальной суммой не более 35 миллионов сумов.
- За неисполнение обязательных предписаний уполномоченного государственного органа — 0,09% от МРУКС за каждый случай, или 31,5 миллиона сумов.
- За несоблюдение требования о наличии денежных средств на счетах штраф будет 0,1% от МРУКС, что составляет от 20 миллионов до 45 миллионов сумов в зависимости от уставного капитала страховщика.
Это положение вступает в силу через три месяца после официального опубликования.