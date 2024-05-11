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В Узбекистане правила для страховщиков будут ужесточены

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Национальное агентство перспективных проектов утвердило новое положение о порядке применения штрафных санкций к страховщикам, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Положение устанавливает следующие штрафы за нарушения в сфере страхования:

  • За нерассмотрение заявлений в установленные сроки страховые компании будут штрафовать на 0,005% от минимального размера уставного капитала (МРУКС), что составляет 1,75 миллиона сумов за каждый случай, с общей суммой штрафов не более 0,1% от МРУКС или 35 миллионов сумов.
  • За невыплату страхового возмещения в установленные сроки штраф составит 0,01% от МРУКС за каждый случай, или 3,5 миллиона сумов, с максимальной общей суммой штрафов до 35 миллионов сумов.
  • За назначение на должность руководителей и главных бухгалтеров страховщиков без согласования с уполномоченным органом — 0,09% от МРУКС за каждый случай, или 31,5 миллиона сумов, с максимальной суммой не более 35 миллионов сумов.
  • За неисполнение обязательных предписаний уполномоченного государственного органа — 0,09% от МРУКС за каждый случай, или 31,5 миллиона сумов.
  • За несоблюдение требования о наличии денежных средств на счетах штраф будет 0,1% от МРУКС, что составляет от 20 миллионов до 45 миллионов сумов в зависимости от уставного капитала страховщика.

Это положение вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

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