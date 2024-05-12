Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный Abrams

«Естественно, технику смотрели», — ответил Чемезов на соответствующий вопрос.
При этом, по его словам, предметного разговора на данную тему пока не было.
Изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития.
Танк Abrams представлен на выставке трофейной техники, которая проходит с 1 мая на Поклонной горе перед Музеем Победы в Москве. Он захвачен российскими военнослужащими в ходе наступления в районе Бердычей на Авдеевском направлении в ДНР.