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Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный Abrams

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Специалисты госкорпорации «Ростех» осмотрели трофейный танк Abrams, сообщил РИА Новости генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Источник: © РИА Новости

«Естественно, технику смотрели», — ответил Чемезов на соответствующий вопрос.

При этом, по его словам, предметного разговора на данную тему пока не было.

Изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития.

Танк Abrams представлен на выставке трофейной техники, которая проходит с 1 мая на Поклонной горе перед Музеем Победы в Москве. Он захвачен российскими военнослужащими в ходе наступления в районе Бердычей на Авдеевском направлении в ДНР.