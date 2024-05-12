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Прокуратура обратилась в суд из-за застройки стадиона «Пионер» в Иркутске

Прокуратура Иркутской области обратилась в Арбитражный суд региона с требованием вернуть в муниципальную собственность землю под стадионом «Пионер» на пересечении улиц Седова и 4-я Советская в Иркутске.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, ранее бывший спортобъект был продан под застройку многоквартирными домами.

«Прокуратура Иркутской области обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю об истребовании в пользу муниципального образования “Город Иркутск” из чужого незаконного владения индивидуального предпринимателя муниципального имущества — земельного участка площадью 8379 квадратных метров», — указано в тексте документа в картотеке арбитражных дел.

На время рассмотрения иска суд наложил запрет на перепродажу участка и сдачу его в аренду другим организациям. Следующее судебное заседание по делу запланировано на 10 июня.

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