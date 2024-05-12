Прокуратура обратилась в суд из-за застройки стадиона «Пионер» в Иркутске

«Прокуратура Иркутской области обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю об истребовании в пользу муниципального образования “Город Иркутск” из чужого незаконного владения индивидуального предпринимателя муниципального имущества — земельного участка площадью 8379 квадратных метров», — указано в тексте документа в картотеке арбитражных дел.