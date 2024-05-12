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Какие страны имеют самую высокую долю иностранных инвестиций в Узбекистане — статистика

Объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане составил 107,1 трлн сумов.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В январе-марте 2024 года в Республике Узбекистан было освоено 107,1 трлн сумов инвестиций в основной капитал, об этом говорят предварительные данные Агентства статистики.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года, это составило 174,5%.

Доля общего объема иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал, достигла 68,9%.

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Среди стран с наибольшей долей в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов лидируют Китай (23%) и Россия (13,8%).

Также в топ 8 стран-инвесторов с наибольшей долей в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов вошли:

  • Турция — 8,5%
  • Саудовская Аравия — 7,2%
  • ОАЭ — 4,8%
  • Германия — 3,8%
  • Кипр — 3,8%
  • Казахстан — 3,8%.

экономика