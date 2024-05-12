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В Перми этажность новостроек снизилась на три этажа

За последние пять лет средняя этажность новостроек в Перми снизилась с 20 до 17 этажей. Информация об этом содержится на официальном сайте недвижимости «Циан».

Согласно аналитическому исследованию «Циан», 63% предложений на первичном рынке по критерию этажности в Перми составляют дома в 13−25 этажей. 33% предложений составляют среднеэтажные дома (6−12 этажей), еще 4% приходятся на малоэтажные объекты (до пяти этажей).

Аналитики отметили, что снижение этажности возводимых домов связано с ресурсозатратным фактором строительства. «Возведение корпусов выше 25 этажей требует выполнения дополнительных строительных требований, привлечения подрядчиков, обладающих опытом реализации подобных проектов, наличия оборудования для пожаротушения таких зданий в регионе», — подчеркнули в «Циан».

недвижимость