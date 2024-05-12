Аннаполис
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростов-на-Дону вошел в топ городов России по строительству небоскребов

Ростовская область, 12 мая 2024. DON24.RU. Ростов-на-Дону вошел в топ городов России по строительству высотных домов. Об этом сообщают эксперты «Циан. Аналитики».

Источник: Агентство «Москва»

Согласно опубликованным данным, Ростов находится на четвертой строчке по числу продаваемых квартир в домах выше 26 этажей — в донской столице доля таких предложений составляет 23%. Выше этот показатель только в Москве (34%), Уфе (33%) и Екатеринбурге (28%).

Также аналитики выяснили среднюю этажность строящихся домов в регионах. Так, в донской столице этот показатель составляет 22,5 этажа. Выше эти значения только в Москве — 24,1 этажа. При этом средняя этажность высоток по стране составляет 18 этажей.

«Недостаток удобных земельных участков в большинстве крупнейших городов заставляет застройщиков стремиться максимизировать этажность своих проектов. Отчасти это сдерживает рост цен — строить больше этажей дешевле, чем осваивать больше пятен застройки, но одновременно и приводит к формированию микрорайонов со сверхвысокой плотностью, недостатком парковочных мест и объектов социальной инфраструктуры», — отметила эксперт Елена Лапшина.

недвижимость