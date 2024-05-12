Ростов-на-Дону вошел в топ городов России по строительству небоскребов

Также аналитики выяснили среднюю этажность строящихся домов в регионах. Так, в донской столице этот показатель составляет 22,5 этажа. Выше эти значения только в Москве — 24,1 этажа. При этом средняя этажность высоток по стране составляет 18 этажей.