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В Новосибирской области выделят участок для завода грузовиков за 20 млрд руб

Участок для завода грузовиков за 20 миллиардов рублей выделят в Новосибирской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на и.о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак, в 2027 году в Новосибирской области около поселка Садовый запустят завод грузового транспорта. А уже в этом году будет выбран конкретный участок для реализации данного проекта — его площадь составит 17 гектар.

Инвестиции в проект оцениваются примерно 20 миллиардов рублей. Инвестором проекта выступит АО «Финсиб».

Напомним, что в Новосибирске ввели особый режим из-за разрушения дома.

экономика