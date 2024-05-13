В Новосибирской области выделят участок для завода грузовиков за 20 млрд руб

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на и.о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак, в 2027 году в Новосибирской области около поселка Садовый запустят завод грузового транспорта. А уже в этом году будет выбран конкретный участок для реализации данного проекта — его площадь составит 17 гектар.