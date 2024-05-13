Названо, сколько сдали за год жилья в пересчете на одного челябинца

Составил уральский рейтинг канал Глав. Индекс на основе исследования проведенного и опубликованного РИА «Новости». В Челябинской области с прошлый год в пересчете на одного жителя было сдано 0,616 кв. метров жилья общей площади. По Уральскому федеральному округу это третий результат, в целом по России — 49 место. Всего за год в Челябинской области объем введенного жилья достиг уровня в 2091 кв. метров, нарастив показатель на 11,8%.