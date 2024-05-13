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Названо, сколько сдали за год жилья в пересчете на одного челябинца

Составлен рейтинг регионов Уральского федерального округа по вводу жилья за 2023 год.

Источник: МК.RU Челябинск

Составлен рейтинг регионов Уральского федерального округа по вводу жилья за 2023 год.

Составил уральский рейтинг канал Глав. Индекс на основе исследования проведенного и опубликованного РИА «Новости». В Челябинской области с прошлый год в пересчете на одного жителя было сдано 0,616 кв. метров жилья общей площади. По Уральскому федеральному округу это третий результат, в целом по России — 49 место. Всего за год в Челябинской области объем введенного жилья достиг уровня в 2091 кв. метров, нарастив показатель на 11,8%.

Отметим, что наибольшее число квадратных метров в пересчете на одного жителя сдали в прошлом году на Урале в Тюменской области, а наименьшее — в Курганской области.

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