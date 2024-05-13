Челябинцы из аварийного дома пожаловались Бастрыкину на чиновников

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
К Александру Бастрыкину через Информационный центр ведомства обратилась местная жительница. По ее рассказу, власти не принимают меры к расселению аварийного дома 1952 года постройки. Он находится на улице Якутская (Ленинский район).
«В текущем году в жилом помещении женщины произошло обрушение потолочных перекрытий. Проживание в здании создает угрозу для жизни и здоровья граждан, однако срок расселения установлен до 2036 года», — говорится в комментарии.
Местные следователи уже завели уголовное дело по изложенным обстоятельствам.
Глава СКР затребовал у и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.