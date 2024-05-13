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Таможенники незаконно взыскали 1,4 млн рублей с красноярской фирмы

Таможенники необоснованно начислили компании дополнительный платёж в размере 1,4 млн рублей.

Источник: Freepik

В Красноярском крае таможенники незаконно взыскали 1,4 млн рублей с коммерческой фирмы. Об этом случае рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, сотрудники таможенной службы провели ненадлежащий контроль импортируемых товаров, который повлёк необоснованное решение начислить компании дополнительный таможенный платёж в размере 1,4 млн рублей.

Прокуратура вмешалась в ситуацию и внесла представление начальнику красноярской таможни об устранении нарушений. В настоящий момент коммерческой фирме вернули 1,4 млн рублей.

таможня