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Минтранс Пермского края назвал стоимость билета нового речного маршрута

Он будет курсировать по направлению Пермь — Закамск.

Источник: Аргументы и факты

Министерство транспорта Пермского края назвало стоимость билета нового речного маршрута Пермь — Закамск, сообщает ИА «Текст».

По данным издания, билет для взрослого пассажира будет стоить 367 рублей. Дети от 5 до 10 лет смогут проехать за половину стоимости — 183,5 рубля. Для детей до 5 лет проезд будет бесплатным. Электронные социальные проездные также будут действовать на этом маршруте.

Напомним, речь идёт о водном маршруте, запущенном по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Специально для его реализации был заказан электрокатамаран Ecocruiser. Маршрут будет функционировать с 1 июня по 18 сентября 2024 года. Подрядчиком выступит АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».