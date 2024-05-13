Минтранс Пермского края назвал стоимость билета нового речного маршрута

По данным издания, билет для взрослого пассажира будет стоить 367 рублей. Дети от 5 до 10 лет смогут проехать за половину стоимости — 183,5 рубля. Для детей до 5 лет проезд будет бесплатным. Электронные социальные проездные также будут действовать на этом маршруте.