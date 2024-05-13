Спрос на жилье резко упал в Алматы

За последний год стоимость жилья в Казахстане увеличилась. Квартиры на первичном рынке подорожали на 1,6%, а на вторичном — на 0,1% за год. Как правило, цены растут тогда, когда повышается спрос. Рост продаж есть, но он частичный.
Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в апреле жители Казахстана приобрели 31 248 единиц жилья. Это на 18,4% больше, чем было в марте 2024 года. Однако текущий показатель все равно на 0,6% меньше прошлогоднего и сразу на 40,5% меньше показателя 2022 года.
Чаще всего казахстанцы приобретали 2-комнатные квартиры — на них пришлись 8 844 сделки. Следом идут 1-комнатные — 8 690 сделок, а на третьем месте оказались индивидуальные дома — 7 830 сделок.
Примечательно, что текущий месячный рост оказался первым с начала года, однако он наблюдается не по всему Казахстану.
Исключением в апреле стал только Алматы. В мегаполисе было продано 4 949 домов и квартир, что сразу на 4,7% меньше, чем было месяцем ранее, и на 11% меньше, чем было год назад.
Все остальные регионы «в плюсе». Особенно отличились три «молодые» области:
- Жетісу — 880 сделок (рост на 58,3% за месяц);
- Ұлытау — 333 сделки (рост на 54,9%);
- Абай — 777 сделок (рост на 40,5%).
В Астане было продано 5 583 единицы жилья, а в Шымкенте — 1 550. В обоих городах наблюдается положительный рост: за месяц на 11,4% и 25,4%, а за год — на 17% и 20,4% соответственно.