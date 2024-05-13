Продать рыбозавод «Владивосток 2000» с первой попытки не удалось

Росимущество не смогло продать с первой попытки обращенное в собственность РФ рыболовное судно-рефрижератор «Владивосток 2000» (порт приписки — Находка), контроль над которым ещё недавно сохраняли структуры, близкие семье приморского рыбопромышленника Дмитрия Дремлюги. Участники рынка считают, что актив оценили слишком дорого, сообщает ИА PrimaMedia.
На аукцион, назначенный на 15 мая, за десять дней не было подано ни одной заявки, после чего организатор (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае) отменил торги.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, крупнейший в мире рыбный завода японской постройки оценили, минимум, в 2 млрд 114 млн 900 тысяч рублей с учётом НДС. Участники рынка говорят, что возможностью приобретения судна интересовались экс-губернатор Сергей Дарькин и владелец «Доброфлота» Александр Ефремов.
На данный момент «Владивосток 2000» пришвартован у причала № 48 «Владивостокского морского рыбного порта», контроль над которым сохраняют структуры Сергея Дарькина и его семьи.
Рыбозавод был конфискован по иску Генпрокуратуры о передаче в доход государства имущества на 4,341 млрд рублей, подконтрольного Дмитрию Дремлюге и ряду других лиц. Список включает портовые сооружения и имущественный комплекс компаний «Зарубинская база флота» и «ДВ Порт», 31 судно, 23 земельных участка, 109 зданий и 13 жилых помещений во Владивостоке.