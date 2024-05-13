Пермский партнер «Битвы роботов» увеличил выручку в 83 раза

ООО «Дабл Ю Экспо» было зарегистрировано в Перми 22 августа 2022 года. Единственным учредителем общества является председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков. Основным видом деятельности «Дабл Ю Экспо» указана деятельность по организации конференций и выставок. Компания разрабатывает и производит робототехнические решения для event-индустрии. В апреле 2023 года организация подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Битва роботов» для маркировки аппаратуры и ПО, а также для распространения рекламы, проведения спортивных и культурно-просветительных мероприятий.