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922 млн кубометров воды пообещал поставить Узбекистан в поливной сезон Казахстану

Астана. 13 мая. КазТАГ — 922 млн кубометров воды пообещал поставить Узбекистан в поливной сезон Казахстану, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Источник: gov.kz

«Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в 86 заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК). В нее входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. По итогам встречи министр договорился о подаче 922 млн кубометров воды в Казахстан, которая поступит по межгосударственному каналу “Достык” в поливной сезон. При этом, в Шардаринском водохранилище Туркестанской области собрано 4,8 млрд кубометров воды. В Токтогульском водохранилище (Кыргызстан), вода из которого используется для полива полей на юге Казахстана, собрано 8 млрд кубометров», — говорится в сообщении в понедельник.

Также на заседании был утвержден прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ до 30 сентября.

«Отдельно участники заседания обсудили работу в рамках Международного фонда спасения Арала, в котором с начала года председательствует наша страна. Казахстан завершил все организационные работы», — сказано в сообщении.

Также разрабатывается проект соглашения «О создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии».

«Наша первостепенная задача сейчас — собрать паводковую воду. Мы направляем ее в Каспий, Балхаш, Камыш-Самарские озера, из Улытауской области в озера Кызылординской области и другие. Но вместе с тем, важно обеспечить водой южные регионы. И в этом вопросе водная дипломатия очень важна», — подчеркнул Нуржигитов.

Как отмечается, следующее заседание МКВК пройдет в сентябре в Туркменистане.

сельское хозяйство