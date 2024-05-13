922 млн кубометров воды пообещал поставить Узбекистан в поливной сезон Казахстану

«Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в 86 заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК). В нее входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. По итогам встречи министр договорился о подаче 922 млн кубометров воды в Казахстан, которая поступит по межгосударственному каналу “Достык” в поливной сезон. При этом, в Шардаринском водохранилище Туркестанской области собрано 4,8 млрд кубометров воды. В Токтогульском водохранилище (Кыргызстан), вода из которого используется для полива полей на юге Казахстана, собрано 8 млрд кубометров», — говорится в сообщении в понедельник.