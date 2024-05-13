Электроника сильно подорожала в Казахстане

Такой же рост цен (26,9% за месяц) зафиксировали на беспроводные наушники. Опять же, в данной категории такого резкого роста прежде не отмечалось. Стоит отметить, что и в целом наушники, которые фигурировали в статистике 2019−2020 годов, тоже так сильно не дорожали.