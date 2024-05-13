Депозит и депозитный сертификат: в чем отличия?

Сегодня мы хотели бы рассказать подробнее о двух видах инвестиций, которые на первый взгляд очень схожи друг с другом, но если разобраться, то это асболютно разные финансовые инструменты, и, соответсвенно, по ним разные уровни риска. В данной статье мы рассмотрим банковский депозит и депозитный сертификат, и в чем заключаются их основные отличия.