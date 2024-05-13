Депозит и депозитный сертификат: в чем отличия?

На сегодняшний день на рынке финансовых услуг имеется множество способов инвестировать свободные денежные средства, к примеру, это могут быть: банковские депозиты, депозитные сертификаты, ценные бумаги, инвестиционные фонды, драгоценные металлы, альтернативные инвестиции (предметы искусства, антиквариат, коллекционные автомобили и монеты), недвижимость и прочие.
Сегодня мы хотели бы рассказать подробнее о двух видах инвестиций, которые на первый взгляд очень схожи друг с другом, но если разобраться, то это асболютно разные финансовые инструменты, и, соответсвенно, по ним разные уровни риска. В данной статье мы рассмотрим банковский депозит и депозитный сертификат, и в чем заключаются их основные отличия.
Депозит — это денежные средства, размещенные вкладчиком в банке второго уровня на определенный срок для получения прибыли. Все депозиты в банках-участниках системы гарантирования депозитов (все банки второго уровня, за исключением исламских банков) подлежат гарантии АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее — Фонд), в случае лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.
Банковский депозитный сертификат — это ценная бумага, выпускаемая банком на имя держателя на определенные договором номинальную стоимость, срок и ставку вознаграждения. По истечении данного срока банк выкупает депозитный сертификат обратно с выплатой причитающегося вознаграждения. Рассмотрим далее данный вид инвестиций подробнее.
В международной практике финансовые учреждения используют депозитные сертификаты для привлечения средств вкладчиков. Активно используют вышеуказанный финансовый инструмент в таких странах, как США, Канада[1], Япония, Китай, страны Европейского союза. Как правило в международной практике финансовые учреждения предлагают более высокие ставки вознаграждения по депозитным сертификатам, чем по банковским депозитам, в качестве компенсации за низкую ликвидность и отсутствие возможности частичного изъятия и пополнения денежных средств, размещенных на депозитном сертификате.
На сегодняшний день в Казахстане депозитный сертификат предлагают 2 банка: АО «Home Credit Bank» и АО ДБ «Банк ВТБ Казахстан». Сроки размещения варьируются от 6 месяцев и до 60 месяцев, ставки от 16% в зависимости от условий, которые предлагает определенный банк.
Банковский депозитный сертификат отличается от банковского депозита следующим (на практике Казахстана[2]):
- повышенная доходность — зачастую банки предлагают по депозитным сертификатам более высокую доходность, чем по вкладам (разница варьируется в пределах 2−5%);
- отсутствие возможности частичного изъятия либо пополнения — депозитный сертификат не предполагает досрочное частичное изъятие денег, в отличие от банковского депозита, где согласно ГК РК, банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика;
- выпуск только в национальной валюте — банки в Казахстане выпускают депозитные сертификаты только в национальной валюте, вклады же можно открыть как в национальной валюте, так и в иностранной;
- досрочное расторжение без выплаты вознаграждения либо с пересчетом по ставке 0%, со сроком возврата денежных средств от 30 до 90 календарных дней с даты обращения в банк — по депозиту зачастую вкладчик может незамедлительно досрочно снять свои денежные средства, однако в зависимости от вида вклада этот срок может быть увеличен до 30 календарных дней (по сберегательному вкладу);
- номинальная стоимость и ставка вознаграждения устанавливается самим банком и не подлежит регулированию со стороны Фонда — Фонд устанавливает предельные ставки вознаграждения по депозитам физических лиц для определенных банков-участников, склонных к ведению агрессивной депозитной политики;
- вознаграждение не капитализируется — в отличие от банковских вкладов, где, если иное не предусмотрено договором банковского вклада, сумма невостребованного вознаграждения увеличивает сумму вклада, за которую выплачивается вознаграждение;
- не подлежат гарантии Фонда — депозитные сертификаты не застрахованы государством, и все риски по их невозврату берет на себя непосредственно инвестор.
В качестве альтернативного инструмента инвестирования для физических лиц и индивидуальных предпринимателей выступает банковский депозит. Его можно отнести к надежному инструменту инвестирования, так как он гарантируется Фондом, однако характеризуется более низкой доходностью в сравнении с депозитным сертификатом.
В зависимости от вида и валюты вклада Фонд гарантирует определенную сумму:
- по сберегательным вкладам (депозитам) в национальной валюте — не более 20 миллионов тенге;
- по иным депозитам в национальной валюте — не более 10 миллионов тенге;
- по депозитам в иностранной валюте — не более 5 миллионов тенге.
А при наличии у вкладчика в банке нескольких различных видов гарантируемых депозитов Фонд выплачивает совокупную сумму гарантии в пределах максимальных лимитов, установленных по каждому виду депозита отдельно, но не более 20 миллионов тенге.
В завершении хотелось бы напомнить, что Фонд не гарантирует инструменты, которые несут в себе повышенный риск. В связи с чем, инвесторам стоит ответственно подходить к решению касательно вложения своих свободных денежных средств, и в случае с депозитным сертификатом взвесить все сильные и слабые стороны данного инструмента, выбирая между высокой доходностью и повышенным риском, и помнить, что все риски они несут самостоятельно.
Еще одно правило инвестирования, о котором не следует забывать — «не держать все яйца в одной корзине». Диверсифицируйте свои вложения, так вы сведете все риски к минимуму.
[1] Финансовые учреждения Канады не выпускают депозитные сертификаты, но у них распространен похожий инструмент под названием «гарантированный инвестиционный сертификат» (GIC).
[2] Согласно информации, размещенной на официальных сайтах банков.