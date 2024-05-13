Новые вакансии предложили безработным казахстанцам

10 мая 2024 года сообщалось, что в Казахстане установят новые требования к навыкам и компетенциям соцработников. Тогда стало известно, что приказом министра труда и социальной защиты населения утвержден профессиональный стандарт «Социальная работа и другие профессии социальной сферы». Документ охватывает 10 профессий направления «Социальная работа». Ранее он включал всего четыре профстандарта. При этом четыре профессии определены впервые и включены в проект Национального классификатора занятий.