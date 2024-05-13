В Самаре снесут дом рядом с администрацией Кировского района

Речь идет об участке площадью 310 квадратных метров. Там на улице Свободы, 140 находится многоквартирный дом, который признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут пять помещений: квартиру № 2 площадью 33,5 кв. м, № 3 площадью 53,8 кв. м, № 5 площадью 61 кв. м, № 6 площадью 45,4 кв. м, № 7 площадью 44,6 кв. м.