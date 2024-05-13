Суд признал «ИрАэро» виновным в навязывании платных услуг клиентам

Ряд нарушений в деятельности крупной иркутской авиакомпании выявило Управление Роспотребнадзора во время мониторинга сайтов авиаперевозчиков. Так, на сайте авиакомпании «ИрАэро» выявлены нарушения требований в части принудительной услуги страхования и стоимости услуги «выбор места в салоне самолета». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Проверку соблюдения страховщиками законодательства организовали в связи с поступившей из Банка России информацией.
Принимая во внимание систематические нарушения, Управление Роспотребнадзора подало судебный иск в защиту потребителей. При рассмотрении иска авиакомпания исключила предустановочное согласие на заключение договоров страхования и стоимости выбора места в салоне при покупке авиабилета онлайн.
Суд признал действия «ИрАэро» противоправными и обязал авиакомпанию довести до потребителей содержание решения в местах оказания услуг авиаперевозки.
В Роспотребнадзоре отметили, что авиакомпания не вправе обуславливать договор перевозки наличием дополнительных платных услуг, в том числе страхования. Потребителю должна быть предоставлена возможность самостоятельно выбирать места в салоне самолета или услуги страхования.
В авиакомпании «ИрАэро» отказались давать комментарии относительно ситуации с нарушениями, сославшись на то, что организации еще не выдано решение суда.
Ранее агентство сообщало, что в 2023 году Байкало-Ангарская транспортная прокуратура поверила иркутские компании из-за возросшего числа авиационных событий с самолетами перевозчиков в 2022 году. Прокуратура выявила многочисленные нарушения воздушного законодательства РФ.
Кроме того, правоохранители проверили обращение одной из пассажирок. Во время перевозки авиакомпания повредила детское инвалидное кресло. Перевозчик компенсировал полную стоимость инвалидной коляски и дополнительно выплатил пассажиру 40,2 тысячи рублей.