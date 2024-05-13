Суд признал «ИрАэро» виновным в навязывании платных услуг клиентам

Ряд нарушений в деятельности крупной иркутской авиакомпании выявило Управление Роспотребнадзора во время мониторинга сайтов авиаперевозчиков. Так, на сайте авиакомпании «ИрАэро» выявлены нарушения требований в части принудительной услуги страхования и стоимости услуги «выбор места в салоне самолета». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.