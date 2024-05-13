За 2 месяца текущего года внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 17,4%

По словам модератора сессии, вице-президента по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Романа Генкеля, Башкирия является одним из самых активных регионов в плане ведения внешнеэкономической деятельности. Так, республика в числе первых 11 субъектов страны начала участвовать в реализации программы Региональный экспортный стандарт 2.0. Регион экспортирует продукцию в более чем 100 стран мира и активно позиционирует себя за рубежом, особенно на Ближнем Востоке. Ранее «Башинформ» рассказывал, какие преимущества дает Башкирии внешнеэкономическая активность.