За 2 месяца текущего года внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 17,4%

В январе-феврале текущего года внешнеторговый оборот Башкирии увеличился на 17,4% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом объем экспорта вырос на 12,6% за тот же период. Об этом стало известно в ходе выступления министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой на панельной сессии, посвященной региональным практикам в области экспортной деятельности, на выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщает пресс-служба правительства РБ.
По словам модератора сессии, вице-президента по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Романа Генкеля, Башкирия является одним из самых активных регионов в плане ведения внешнеэкономической деятельности. Так, республика в числе первых 11 субъектов страны начала участвовать в реализации программы Региональный экспортный стандарт 2.0. Регион экспортирует продукцию в более чем 100 стран мира и активно позиционирует себя за рубежом, особенно на Ближнем Востоке. Ранее «Башинформ» рассказывал, какие преимущества дает Башкирии внешнеэкономическая активность.
На сегодняшний день представительства Башкирии успешно работают в Беларуси, Турции, Казахстане, Узбекистане и Китае. Республика реализует широкий спектр мер поддержки экспортеров. Среди них частичная компенсация затрат на транспортировку товаров за рубеж региональным предприятиям. Всего с 2019 года из республиканского бюджета по возмещению логистических затрат получили поддержку 168 компаний в размере 463 млн рублей. Объем поддержанного экспорта составил 34,18 млрд рублей.