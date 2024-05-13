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Новые сваи важного путепровода в Приморье испытали на прочность

Путепровод будет недоступен до 15 октября.

Источник: Минтранс Приморского края

Подрядная организация провела статические испытания свай при реконструкции путепровода на подъезде к Тереховке Надеждинского района Приморья, сообщили в Telegram-канале Минтранса региона.

Испытания свай помогают исследовать их несущую способность при нагрузках. В ведомстве напомнили, что путепровод будет недоступен до 15 октября 2024 года. Его можно объехать через Уссурийск по трассе Уссурийск — Утёсное — Красный Яр — Тереховка с выходом на дорогу А-370 «Уссури», а также через Раздольное по автомобильной дороге Раздольное — Хасан с выходом на дорогу А-370 «Уссури».

Компания-подрядчик «РСК» также продолжает строить мост через реку Астраханку в Ханкайском округе. Там возвели дамбу из скального грунта, установили опалубки и укрепили конусы.