Новые сваи важного путепровода в Приморье испытали на прочность

Испытания свай помогают исследовать их несущую способность при нагрузках. В ведомстве напомнили, что путепровод будет недоступен до 15 октября 2024 года. Его можно объехать через Уссурийск по трассе Уссурийск — Утёсное — Красный Яр — Тереховка с выходом на дорогу А-370 «Уссури», а также через Раздольное по автомобильной дороге Раздольное — Хасан с выходом на дорогу А-370 «Уссури».