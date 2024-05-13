В Казахстане хотят создать институт транспорта и логистики

Отмечается, что Казахстанский институт транспорта и логистики планируется создать по аналогии с имеющимися институтами развития в отраслях экономики, промышленности, сельского хозяйства, нефтегазовой и недропользования для обеспечения транспортно-логистического комплекса страны высококвалифицированными и адаптированными к технологическим реалиям специалистами, а также для оперативной и качественной реализации проектов для цифровой трансформации этой отрасли.