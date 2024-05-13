В Казахстане хотят создать институт транспорта и логистики

В Казахстане планируют создать АО «Казахстанский институт транспорта и логистики». Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на портале «Открытые НПА». Документ разработан министерством транспорта и будет находиться в публичном обсуждении до 24 мая 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Институт планируют создать «для содействия устойчивому развитию транспортной отрасли и предоставления мер государственного стимулирования деятельности в сфере транспорта и логистики».
Предполагается, что институт будет создан со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Госпакет акций организации будет передан министерству транспорта. «Для формирования уставного капитала института планируется выделить министерству транспорта из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год, 184 млн 600 тыс. тенге», — уточняется в проекте постановления.
Отмечается, что Казахстанский институт транспорта и логистики планируется создать по аналогии с имеющимися институтами развития в отраслях экономики, промышленности, сельского хозяйства, нефтегазовой и недропользования для обеспечения транспортно-логистического комплекса страны высококвалифицированными и адаптированными к технологическим реалиям специалистами, а также для оперативной и качественной реализации проектов для цифровой трансформации этой отрасли.
«Планируется реализовать интеллектуальную транспортную систему, объединяющую все информационные системы в сфере транспорта и дорог, обеспечить их бесперебойную работу и в ближайшее время автоматизировать и развивать необходимые цифровые решения», — говорится в документе.