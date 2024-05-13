В Волгограде на срок до конца лета закрыли скоростной трамвай

В этом году заменят пути и контактную сеть на линии СТ от 39-й Гвардейской до улицы Землянского. Также работы затронут кольцо на ВГТЗ, пересечение трамвайных путей на Монолите и тоннель у завода «Красный Октябрь». Когда скоростной трамвай вернется к работе на всем маршруте, не ясно. В прошлом году полностью возобновили движение лишь в октябре. А доделывали до самой зимы.