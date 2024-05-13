В Волгограде на срок до конца лета закрыли скоростной трамвай

В Волгограде частично закрыли скоростной трамвай. В определенных границах составы с 13 мая перестали курсировать на неопределенный срок, как минимум до конца лета. На замену СТ выпустили электробусы.
Об очередном прекращении работы скоростного трамвая говорили еще в марте. С понедельника 13 мая 2024 года составы СТ ходят лишь от остановки «ВГТЗ» до остановки «Улица 39-й Гвардейской». В Волгограде начинается очередной этап реконструкции наземной линии метротрама.
Заменят скоростной трамвай электробусы № 15, которые покроют закрытый отрезок маршрута и будут ходить от площади Титова до улицы Тополевой в Кировском. Купленные на СТ проездные будут принимать для оплаты проезда в электробусе.
В этом году заменят пути и контактную сеть на линии СТ от 39-й Гвардейской до улицы Землянского. Также работы затронут кольцо на ВГТЗ, пересечение трамвайных путей на Монолите и тоннель у завода «Красный Октябрь». Когда скоростной трамвай вернется к работе на всем маршруте, не ясно. В прошлом году полностью возобновили движение лишь в октябре. А доделывали до самой зимы.