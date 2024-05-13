В Перми продолжает дешеветь вторичное жилье

В мае этого года средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составила 143,7 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,2% к апрелю. Темпы роста немного снизились: в предыдущие два 30-дневных отрезка показатель увеличивался на 0,4−0,5%. В России в целом, согласно подсчетам «Этажей», вторичка в мае подорожала на 0,4%, до 122,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Яндекс Недвижимости» считают, что месячный рост средней стоимости жилья в городах-миллионниках составил 0,7%. При этом наиболее выраженный рост цен за месяц эксперты «ЦИАН. Аналитики» зафиксировали в Воронеже, где средняя стоимость предложения выросла на 1%, до 101,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В Ростове-на-Дону рост стоимости составил 0,8% (до 132,5 тыс. руб. за 1 кв. м).