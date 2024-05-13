Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми продолжает дешеветь вторичное жилье

В мае в Перми продолжило дешеветь вторичное жилье, следует из данных «Циан. Аналитики».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на «Циан. Аналитику», в мае средняя цена предложения в сегменте «вторички» в Перми составила 103 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,5% меньше, чем месяц назад. В апреле «вторичка» в краевом центре стоила в среднем 103,5 тыс. руб. за 1 кв. м. За год средние цены на вторичную жилую недвижимость выросли на 12%: в мае 2023-го она стоила 92 тыс. руб. за 1 кв. м.

В апреле «Циан. Аналитика» уже отмечала снижение цен на вторичное жилье в Перми, тогда цены сократились на 0,6% по сравнению с мартом.

В мае этого года средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составила 143,7 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,2% к апрелю. Темпы роста немного снизились: в предыдущие два 30-дневных отрезка показатель увеличивался на 0,4−0,5%. В России в целом, согласно подсчетам «Этажей», вторичка в мае подорожала на 0,4%, до 122,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Яндекс Недвижимости» считают, что месячный рост средней стоимости жилья в городах-миллионниках составил 0,7%. При этом наиболее выраженный рост цен за месяц эксперты «ЦИАН. Аналитики» зафиксировали в Воронеже, где средняя стоимость предложения выросла на 1%, до 101,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В Ростове-на-Дону рост стоимости составил 0,8% (до 132,5 тыс. руб. за 1 кв. м).

Аналитики не исключают роста спроса на «вторичку» в дальнейшем из-за перетока покупателей из сегмента новостроек, но расходятся в ценовых прогнозах.

недвижимость