В Перми продолжает дешеветь вторичное жилье

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на «Циан. Аналитику», в мае средняя цена предложения в сегменте «вторички» в Перми составила 103 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,5% меньше, чем месяц назад. В апреле «вторичка» в краевом центре стоила в среднем 103,5 тыс. руб. за 1 кв. м. За год средние цены на вторичную жилую недвижимость выросли на 12%: в мае 2023-го она стоила 92 тыс. руб. за 1 кв. м.
В апреле «Циан. Аналитика» уже отмечала снижение цен на вторичное жилье в Перми, тогда цены сократились на 0,6% по сравнению с мартом.
В мае этого года средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составила 143,7 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,2% к апрелю. Темпы роста немного снизились: в предыдущие два 30-дневных отрезка показатель увеличивался на 0,4−0,5%. В России в целом, согласно подсчетам «Этажей», вторичка в мае подорожала на 0,4%, до 122,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Яндекс Недвижимости» считают, что месячный рост средней стоимости жилья в городах-миллионниках составил 0,7%. При этом наиболее выраженный рост цен за месяц эксперты «ЦИАН. Аналитики» зафиксировали в Воронеже, где средняя стоимость предложения выросла на 1%, до 101,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В Ростове-на-Дону рост стоимости составил 0,8% (до 132,5 тыс. руб. за 1 кв. м).
Аналитики не исключают роста спроса на «вторичку» в дальнейшем из-за перетока покупателей из сегмента новостроек, но расходятся в ценовых прогнозах.