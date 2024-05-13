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Как казахстанцам оплачивают работу в праздничные дни

Не все казахстанцы отдыхают в праздничные дни. Бывают ситуации, когда сотрудник вынужден отложить или прервать свой отдых и отправиться на работу. О том, какие выплаты положены в таких случаях, рассказывает Tengri Life и юрист Надежда Гельдт.

Источник: Freepik

Отметим, что Трудовой Кодекс закрепляет нормы, регулирующие оплату труда в праздники и выходные. Во-первых, допускается работа в выходные и праздничные дни только с письменного согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя (Статья 85).

Однако существует и ряд исключений, когда такое согласие не требуется, поясняет специалист. К ним относятся следующие пункты:

  • предотвращение чрезвычайных ситуаций, необходимость немедленного устранения последствий стихийного бедствия или производственной аварии;
  • предотвращение и расследование несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибелью или порчей имущества;
  • выполнение неотложных, заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

«Для привлечения работников, работающих по графику сменности или вахтовым методом по графику вахт, к работе в праздничные дни, а также в выходные дни, письменное согласие работников и издание акта работодателя не требуются».

поделилась юрист и автор телеграм-канала "Право знать".

За работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится оплата.

«Оплата работы в праздничные и выходные дни производится в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника».

объяснила специалист.

Отметим, что к работе в выходные и праздничные дни работодателям запрещено привлекать беременных женщин, предоставивших справку о своем положении.

экономика
занятость